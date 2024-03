El Govern de la Generalitat ha planteado este martes que Cataluña recaude la totalidad de los impuestos, en vez del actual 9 %, y que a cambio transfiera una cantidad a determinar por los servicios que el Estado presta en la comunidad más otra partida para "contribuir a la equidad entre territorios". Este modelo de soberanía fiscal "plena" se parecería a lo que hacen País Vasco y Navarra, que abonan luego un cupo al Estado.

El economista y profesor, Gonzalo Bernardos, ha recordado en Más Vale Tarde que es una "vieja reivindicación" y que si ya "existe en el País Vasco" es "posible que Cataluña pueda tenerlo". El economista se ha mostrado crítico con el cupo catalán porque considera que "las personas que más ganan han de ayudar a las que menos ganan". "Los del área metropolitano de Barcelona financiamos al resto de Cataluña", ha añadido.

"¿Por qué no podemos ayudar a aquellas comunidades en el que el capital privado va a menos?", se ha preguntado Bernardos. Además, el economista ha explicado cómo funciona el cupo. "Ellos no lo dicen así, pero así funciona. Yo soy rico y gano anualmente 250.000 euros y lo que quiero es que el que gane 25.000 me pague a mí".