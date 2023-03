El economista Gonzalo Bernardos ha criticado duramente en Más Vale Tarde la concesión del Gobierno de ayudas de forma indiscriminada. A raíz de la polémica por el cobro de políticos madrileños del bono eléctrico y el térmico destinado a población vulnerable, el profesor ha pedido que se cambie la legislación para evitar estas situaciones.

Bernardos considera que ofrecer subvenciones y medidas para toda la población, sin tener en cuenta las rentas, es una forma "mucho más fácil de legislar". "De la otra manera, tienes que hacerlo mucho más fino", añade. Sobre el bono social a familias numerosas, dice que le "parece muy bien que se ayude" a estas familias y se debería hacer más. Ahora bien, a alguien como Enrique Ossorio, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, "que tiene el patrimonio más grande de la Asamblea de Madrid", esas ayudas "no le van de aquí a allá".

"Evidentemente, si me las dan, me las quedo, pero es un fallo legislativo importante", asegura. En el caso de la líder de Más Madrid, Mónica García, señala que pese al error es "excusable porque seguramente las cuentas de la casa las lleva el marido". Bernardos, además, aplaude que, "a diferencia de la inmensa mayoría de políticos, está muy bien que cuando alquilen se equivoque, corrija".

Más allá de la polémica por el bono social, el economista afirma que "tenemos que replantearnos muchas ayudas porque no van verdaderamente a quien lo necesitan". "Hay personas de clase media, media alta y alta que se benefician", mientras "estamos dejando de la mano de Dios a personas que lo están pasando muy mal". Aclara que el gasto de la Administración "no es insuficiente, sino que va mal destinado". "Los políticos deben corregirlo ya, y no solo mirar el bono eléctrico y térmico, sino repasar toda la legislación para que nadie que se esté ganando muy bien la vida esté cobrando ayudas de la Administración como si fuese un vulnerable", zanja.