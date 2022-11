Esteban González Pons, vicesecretario del PP, ha asegurado en Más Vale Tarde que "el franquismo es una dictadura fascista" y ha criticado la actitud de algunos miembros de su partido como la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial al impedir que se recuperen cuerpos de cunetas y fosas comunes. "No entiendo que ningún Ayuntamiento se niegue a permitir que sean recuperados cuerpos de personas que murieron durante la Guerra Civil o durante la represión que vino después", ha aseverado.

El político, que presenta 'El escaño de Satanás', un thriller político con partidos inventados pero con sabor de la política actual, también ha aquejado la reducción de penas a algunos condenados por delitos sexuales por la aplicación de la ley del 'Solo sí es sí', aunque ha acusado de ello a "quien tiene la autoría de la ley": "Es evidente que la ley contenía un error que advirtió el CGPJ porque al unificar la nomenclatura de los delitos se producía una reducción de las penas máximas", ha destacado.

En este sentido, ha afirmado que no es justificable alegar que el CGPJ siga en funciones: "El Consejo General del Poder Judicial cuando emite un dictamen como este lo hace contando no solo con los vocales conservadores. Un órgano constitucional porque esté en funciones no es menos órgano constitucional".

Precisamente sobre la renovación de este órgano, González Pons ha deslizado que el Gobierno estaba dividido en las reuniones y les ha acusado de "engañar" al PP: "Desde el primer minuto les pedimos que ni dieran plazas en el Tribunal Constitucional a independentistas ni modificaran el delito de sedición y desde el primer minuto nos garantizaron que esas dos cosas no iban a suceder".

"Lo que pasa es que estaban al mismo tiempo negociando con ERC y es difícil negociar con dos partes irreconciliables al mismo tiempo", ha aseverado el político, que ha reconocido además que el Gobierno "presentó cierta división a la hora de cerrar el acuerdo". Así, ha afirmado que había varios extremos: "PSOE, Unidas Podemos, Yolanda Díaz, los ministro jueces y el resto de ministros... tengo la sensación de que la posición del equipo de Presidencia del Gobierno no era exactamente la del Ministerio de la Presidencia. Fuera de la sala se oía a Unidas Podemos decir cosas que dentro de la sala no estaban encima de la mesa".