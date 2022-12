Las concesionarias de las autopistas eliminan personal de los peajes y lo sustituyen por máquinas. Algo que molesta a los conductores, sobre todo si no te lo avisan. Mario Arnaldo, automovilistas europeos asociados: "Es necesario que alguíen atienda las 24 horas del día cualquier incidencia que puedan tener los conductores", explica.

Fomento remitió una orden hace 15 días a las concesionarias para que al menos haya una persona en los peajes. Puede suceder que no se acepte una tarjeta o que el usuario no sepa cómo pagar. Parece que en vez de bajar los precios, lo único que se ha reducido es el personal. El ministerio ya ha informado de que sancionará a las empresas que no presten un servicio de calidad.