El presidente de la Asociación de Madres y Padres del colegio de Orihuela (Alicante) 'Nuestra Señora del Carmen', Francisco Martínez, ha asegurado que el saludo fascista de un grupo de alumnos durante un partido de fútbol fue una "broma", así como la decisión de colgarlo en una red social.



Martínez ha reiterado que se trata de una "broma" realizada, al parecer en 2010, por unos alumnos del último curso del centro, "que subieron el vídeo y no tenían ni idea de la repercusión que este acto iba a tener".



"No es tanto el vídeo lo que me preocupa, sino la trascendencia del hecho", ha asegurado el presidente del AMPA, quien ha mostrado su preocupación de que se hable de "apología fascista", de que esto "pueda afectar al centro y se pueda pensar que sí se realizan estas prácticas".



La Conselleria de Educación anunció este lunes que abrirá un expediente informativo para esclarecer los hechos ocurridos en este colegio concertado en el que, según muestra un vídeo de un partido fútbol, los jugadores levantan el brazo a la manera del saludo fascista mientras sonaba el himno de España.



A juicio de Martínez, el centro es el "colegio más transparente de Orihuela", pues "no hay muros", se ubica en "el centro del municipio" y "el patio está rodeado de edificios". "Todo se ve y si realmente se hubiesen realizado prácticas de este tipo, hubieran trascendido anteriormente", ha agregado.