Faustino ha empapelado Requena (Valencia) con el siguiente anuncio: "Busco una familia de acogida, vivo solo y no debería, pues aunque gozo de buena salud, ya tengo 80 años. Quiero sentirme uno más en casa, viviendo en compañía, ayudar en todo lo que pudiese. Soy muy útil educando a pequeños y adultos. Pagaría 600 euros al mes y mi buena compañía que vale más que todo el dinero del mundo".

Faustino ya tuvo una familia anteriormente, estuvo casado y tuvo hijos, aunque reniega de ellos. Después pasó varios años de residencia en residencia, y confiesa que cada cual era peor. Por lo que "no he tenido más remedio que buscar alguna familia que me acoja por 600 euros y me de compañía, porque más de uno año solo, uno se vuelve loco", asegura.