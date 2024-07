Alberto Checa, experto en seguridad vial, analiza para Más Vale Tarde el atropello de doce personas en Vigo después de que un hombre de 95 años perdiera el control de su coche. Se muestra a favor de unas pruebas cada menos tiempo "a medida que se van cumpliendo años", pues asegura que "entre los 20 y 30 años las capacidades psicofísicas cambian poco, pero en una persona de entre 70, 80 y 90, el bajón que da es bastante elevado".

"Yo he tenido alumnos con estas edades porque han perdido los puntos y algunos vienen con una lucidez grande y algunos que no sé cómo siguen conduciendo", afirma el experto en el vídeo sobre estas líneas. Respecto al psicotécnico, asegura que "es un control que no tiene mucho rigor".

Checa comenta la necesidad de centrarse en otros factores, como "los nuevos cambios de la circulación o los nuevos tipos de vehículo". En este sentido, comenta que en el caso de Vigo, "lo mismo es un coche nuevo que lleva una tecnología que él mismo desconoce".

El experto se muestra a favor de evaluar a los conductores de avanzada edad "caso por caso", si bien incide en la importancia de "chequeos con cierto rigor": "Con los coches es igual, al principio cada dos años, luego cada año, luego cada seis meses porque hay un deterioro y a la persona le pasa igual". En su experiencia dando cursos para recuperar puntos del carnet, comenta que "en 18 años, hemos tenido cuatro personas con alzhéimer": "Lo que hay que preguntarse es cómo han podido llegar a estos cursos", sentencia.