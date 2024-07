Un anciano de 95 años perdió el control de su vehículo e invadió una terraza de una cafetería este pasado domingo en pleno centro de Vigo dejando 12 heridos.

El accidente tuvo lugar a las 15:15 del domingo frente al restaurante La Aldeana. Juan Antonio, testigo del atropello, se encontraba en la terraza del restaurante. Cuenta en Más Vale Tarde que el conductor embistió su mesa mientras cenaba con su familia, lo que provocó que su tía, una persona mayor, esté ingresada.

"El hombre estaba aparcando marcha atrás, no sé si se confundió y puso la marcha atrás en vez de la primera. Aceleró y se le fue el coche hacia la terraza y apareció en medio de la acera", cuenta Juan Antonio.

El testigo ha comentado que no entiende "cómo una persona con esa edad pueda conducir". "Aunque tenga el carné en vigor y haya pasado unas pruebas psicológicas y físicas, me parece que con cierta edad no deberías poder conducir", ha criticado el testigo, quien ha añadido que "no soy yo el que tiene que decirlo, sino las autoridades, que para eso están".