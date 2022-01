Esta semana ha caído una red que vendía pasaportes COVID fraudulentos. Entre los 'clientes' de esta organización se encuentra el cantante Omar Montes, que en respuesta a la noticia defendía estar "vacunado" y "muy concienciado con el uso de las vacunas", negando las informaciones que le implicaban.

Sin embargo, Manuel Marlasca confirma que el artista sí compró un pasaporte COVID falso. "Él pagó un dinero por hacerse un pasaporte", afirma el jefe de Investigación de laSexta en Más Vale Tarde.

Ello, a pesar de los argumentos esgrimidos por Montes en las redes sociales sobre su estatus de vacunación. A este respecto, Marlasca señala que el hecho de estar vacunado no es incompatible con que haya adquirido ese certificado falso: "Puede ser verdad que él haya pagado un dineral por hacerse un pasaporte COVID falso y puede ser verdad que se haya vacunado, pueden ser verdad las dos cosas", resume.

Según detalla Marlasca, en este caso la investigación "no tenía ninguna dificultad": "Una vez localizadas las claves que utilizaban los 'malos' para facilitar esos pasaportes COVID, ya está, ya es buscar a quién se lo han asignado y han aflorado de momento 1.600 personas".

¿Para qué lo compró Omar Montes si, como defiende, estaba vacunado? "Yo no sé si está vacunado o no, no tengo ninguna certeza", apunta sobre este extremo Marlasca, que insiste en que Montes está en esa lista y "pagó por esa pauta de vacunación" y no por una prueba PCR falsificada de las que también vendía dicha red. "Lo que le vendieron fue un pasaporte COVID", detalla.