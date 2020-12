Aída Feal, de 24 años, es la protagonista de una sentencia pionera en España, ya que sienta un precedente sobre el ciberacoso que sufren tantas mujeres: "Me decía que me iba a hacer lo de la chica de La Manada: primero uno, después otro, después otro...", ha relatado en 'Expediente Marlasca'.

Feal presentó dos denuncias después de amenazas reiteradas a través de las redes sociales. El juicio se celebró en septiembre y la sentencia se ha conocido ahora, condenando a su acosador por un delito de amenazas y estableciendo una multa de seis euros diarios durante dos meses, con la prohibición de acercarse durante tres meses a menos de 200 metros y de ponerse en contacto con la joven.

"Lo bloqueé y pensé que la cosa iba a quedar así, pero no. Empezó a llamarme por número oculto. Apagué el móvil y estaba cada vez mas asustada", relata Feal.

"No se rendía, empezó a amenazarme, como que me iba a hacer lo de la chica de la manada, que primero uno, después otro y después otro. Ahí decidí hablarlo con mis padres, por el hecho de que tenía miedo. Lo sigo teniendo porque lo puedo tener enfrente y no saber quién es", explica la joven de Ares (A Coruña).

Esta sentencia es pionera y sienta un precedente ya que concreta la violencia machista en redes, condenando al culpable y estableciendo protección a la víctima.