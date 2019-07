El abogado de Borja, el joven condenado a dos años de cárcel por el homicidio imprudente de un atracador, cuenta que, aunque su cliente está "abrumado y desbordado por la situación", el joven "sigue pensando que hizo lo correcto".

"No quiso ocasionar un mal a esta persona, es un caso fatídico de mala suerte", ha añadido el letrado, Alfredo Herrera, que espera que su cliente no entre en prisión. "Mi opinión es que no va a entrar en prisión, pero quien lo decide es el juez", ha indicado.

Ha explicado que el joven ha hecho un ofrecimiento de "250 euros mensuales" para pagar la indemnización de 180.000 euros a las hijas del fallecido que determinó el tribunal.

Esto, según indicó el abogado de la familia del atracador en Expediente Marlasca, no sería suficiente, puesto que tardaría 58 años en satisfacer la responsabilidad civil. En cambio, explicó, si Borja cumple los requisitos impuestos por el juez, aconsejaría a sus clientes que no se opusieran a la suspensión de la pena que ha pedido la Fiscalía.

"¿Qué hacemos si no tiene dinero? Es un chaval que gana 1.150 euros", ha planteado su abogado. En este sentido, ha explicado que Borja, aunque inicialmente rechazó el dinero recaudado por Vox para pagar la indemnización y evitar su ingreso en prisión, dejará que el partido lo ingrese directamente en el juzgado.

"Lo ingresarán directamente en la cuenta de consignación en el juzgado", ha detallado el abogado, que ha explicado que su cliente "no se sentía cómodo" recibiendo este dinero "no por ser de Vox, sino porque no quería que nadie ponga de su bolsillo".

"Quiere asumirlo él, el problema es que sus recursos son muy limitados", ha explicado.