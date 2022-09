Alberto Blanco era entrenador del Lokomotiv Kuban2 de Krasnodar, un equipo de baloncesto de Rusia, hasta que decidió volver el pasado mes de mayo por la preocupación de que la escalada bélica aumentara y sufriera sus consecuencias en el país. En su caso, tenía claro que la guerra "iba para largo", una creencia que no está extendida entre los ciudadanos rusos.

De hecho, según ha indicado, los jugadores de su equipo no tomaban en serio sus alertas. "En aquel momento no predecían nada de esto, pero después de esta declaración de Putin me he puesto en contacto con muchos de ellos, les he preguntado si estaban nerviosos y están relativamente tranquilos, aunque preocupados porque puedan ser llamados. Por primera vez dos o tres de ellos me han reconocido que tenía razón al creer que esto podía ir para largo o complicarse", ha confesado. Puedes escuchar su análisis en el vídeo principal de esta noticia.