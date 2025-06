Esteban Urreiztieta, tras la declaración de Ábalos en el Supremo: "A día de hoy, no está dispuesto a hacer una confesión integral"

Este lunes, el Tribunal Supremo fue el centro de atención con la comparecencia de Koldo García y José Luis Ábalos, implicados en una presunta trama de corrupción en el PSOE. Ambos salieron en libertad bajo las mismas medidas cautelares, como la retirada del pasaporte. Ábalos negó su implicación en los audios de la trama, mientras que Koldo se acogió a su derecho a no declarar, sugiriendo un pacto de silencio. Según Esteban Urreiztieta de 'El Mundo', Ábalos está indeciso sobre un posible pacto con la Fiscalía, ya que no quiere admitir el cobro de comisiones. Esta defensa errática podría resultar perjudicial.

Este lunes por la mañana, todas las miradas estaban puestas en el Tribunal Supremo. Allí, tenían hoy cita con el juez Leopoldo Puente dos de los protagonistas del supuesto triángulo de corrupción que azota de golpe al PSOE, la supuesta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas: Koldo García y José Luis Ábalos. Ambos, han salido en libertad bajo las mismas medidas cautelares que ya tenían impuestas, como son el retirado del pasaporte y la obligatoriedad de declarar ante un juzgado cada 15 días.

Dentro de la sala, el que fuera ministro y número tres de PSOE, junto a Pedro Sánchez, ha negado la mayor. Ábalos asegura que no se reconoce en los audios de la trama y Koldo, plantando la semilla de la duda. Por su parte, Koldo, se ha acogido a su derecho a no declarar. Es decir, parece que ambos están desplegando un nuevo plan de defensa, que pasaría por el pacto de silencio y de no agresión. Sobre todo, si tenemos en cuenta que hace solo unos días, José Luis Ábalos se mostraba dispuesto a negociar con la Fiscalía y a cualquier camino judicial que se le presentase.

En esta línea, se ha expresado este lunes, subdirector de 'El Mundo', en. Según el periodista, Ábalos no solo ha consultado a sus abogados, sino a "otros abogados" y "todos coinciden en que

Sin embargo, según cree, sería el propio Ábalos el que no vería con buenos ojos esa salida. "Él no convencido de esta estrategia. Está dubitativo, porque no quiere tener que asumir el cobro en efectivo o de comisiones personales". Porque, recordamos que para llegar a un pacto es esencial que, primero, se reconozca la comisión de los delitos.

Urreiztieta considera que el exministro sí que está dispuesto a contar ciertas cosas, como hablar sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, "pero no está dispuesto, a día de hoy, a llevar a cabo una confesión integral".

Si a esto, le añades el encuentro entre Koldo y Ábalos de este fin de semana, que descubrió la Sexta, para el subdirector de 'El Mundo' tenemos "una defensa absolutamente errática, que corre el riesgo de quedarse a medio camino". "O confiesas, o no confiesas, pero si te quedas medio camino, como le pasó a Paco Corre en la Gürtel, será un desastre absoluto".