El Juzgado Número 15 de Madrid ha desbloqueado la ayuda de 34 millones de euros destinada para el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Así lo han confirmado fuentes jurídicas a laSexta, que explican que, en esta ocasión, la decisión la ha tomado otro juez, Jaime Serret Cuadrado, en funciones de sustitución en el juzgado, revocando así el auto dictado anteriormente el 22 de julio por la magistrada Esperanza Collazos, que fue quien ordenó el bloqueo.

"Por ahora, y a la espera de la pericial judicial, no hay indicios objetivos del delito del articulo 308 CP de fraude en la obtención de ayudas públicas, salvo las alegaciones de las acusaciones populares, pues la FASEE aprobó la ayuda pública de 53.000.000 euros tras el filtro de los informes de un asesor financiero externo y un asesor legal externo, quienes comprobaron el cumplimiento de los 13 requisitos del artículo 2º de la Orden PCM/679/2020 de 23 de Julio 2020 para otorgar las ayudas a la solvencia de empresas estratégicas, contempladas en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 25/2020", se recoge en el auto.

En dicho escrito también se señala que suspender "definitivamente la entrega del préstamo participativo de 34.000.000 euros puede suponer el riesgo de insolvencia definitiva de Plus Ultra, obligándola a dejar de operar y creando un perjuicio a los pasajeros que han pagado por anticipado". En contraposición, según continúa en su estimación el magistrado Serret, autorizar esta entrega "permitiría la viabilidad de la empresa y la consiguiente devolución de los préstamos a la administración".

"En este sentido, debe señalarse que en el acuerdo de otorgamiento de la ayuda con cargo al FASEE se ha incluido como garantías un contrato de prenda del 51% de las acciones y un acuerdo de gestión con la compañía [...] Es decir, medidas de control y supervisión de la administración sobre el destino de esta ayuda pública", se precisa en el auto, donde se señala que contra esta resolución cabe un recurso de apelación a efectuar en el plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante el mismo juzgado y autorizado con la firma del letrado.

Argumentos de Plus Ultra y Abogacía del Estado

En su recurso ante el primer auto, la aerolínea argumentó que no se daban situaciones "de riesgo" que propiciaran la suspensión de la entrega de dicho préstamo, razonando que en el mismo contrato se registran "mecanismos de control en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para intervenir la gestión de la compañía y asegurar el reintegro" del dinero. La Fiscalía compartió el alegato de la aerolínea en el escrito presentado ante el juzgado el pasado 30 de julio.

La Abogacía del Estado, por su parte, aseguró que había "ausencia de indicios de criminalidad" y que no había "situación de peligro para el patrimonio público", por lo que consideraba que la medida adoptada por el juzgado no tenía "encaje legal" al "no haber perjuicio económico causado (conforme ha expuesto la IGAE) no hay responsabilidad pecuniaria alguna que embargar o afianzar como responsabilidad civil", según recoge el auto de la magistrada. Las acusaciones populares ejercidas por el PP y Vox se mostraron en contra del recurso interpuesto por la aerolínea.