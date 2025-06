Esteban Urreiztieta sobre Ábalos: “Amagar y no dar es la peor estrategia posible”

José Luis Ábalos ha declarado este lunes ante el Tribunal Supremo. El exministro, como expone Alfonso Pérez Medina, ha estado más de una hora declarando y que, además, "lo ha negado absolutamente todo, incluso las cosas más evidentes". Sobre las grabaciones, por ejemplo, ha afirmado que no reconoce su voz en las mismas.

Beatriz de Vicente considera que es "una estrategia inteligente, ahora que la Inteligancia Artificial está tan desarrollada, decir que no te reconoces". La abogada explica que se puede llevar a cabo un estudio de fonografía y determinar "que no se puede afirmar al 100% que eres el autor o la persona que aparece en esa grabación".

Esteban Urreiztieta considera que la declaración de Ábalos "ha sido absolutamente surrealista". "Empezando con esa frase de 'ya saben ustedes que quiero colaborar'", añade el periodista, "y luego va negando, sistematicamente, todas las preguntas que le hacen".

El periodista insiste en que podrá parecer "mejor o peor" la estrategia de Aldama, "pero, Aldama optó por una confesión, admitiendo un rosario de delitos, aportando documentos". Urreiztieta considera que Santos Cerdán "tiene otra estrategia clara". "Esto de amagar y no dar es la peor estrategia posible", añade.

Urreiztieta expone que los abogados han dicho a Ábalos "que no solo existen pruebas e indicios para sentarlo en el banquillo". "Creo que no está bien, lo ha reconocido y lo hemos visto en las imágenes", concluye el periodista, "no estaba en disposición de prestar declaración".