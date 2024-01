El programa Más Vale Tarde ha abordado las novedades del triple asesinato de Morata de Tajuña. Los cuerpos sin vida de tres hermanos aparecieron en su vivienda el jueves. La investigación sigue en marcha y pese a que aún no hay sospechosos, han trascendido nuevos detalles.

La periodista María Dabán ha recordado que los estafadores que usan las redes sociales contra lasson conscientes de la soledad de sus víctimas: "Si tienes redes sociales es muy común que te entren... A mí me han entrado fotos de militares estadounidenses", ha explicado, como puede observarse en le vídeo superior.

"Hace poco, uno en Instagram, desde Miami, me dijo que si me quería casar con él", ha revelado la periodista. "La mejor prevención en estos casos es la que tenemos que poner nosotras mismas: a veces, en el amor somos muy vulnerables las mujeres", ha advertido la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente en el programa Más Vale Tarde. Por su parte, el escritor Edu Galán ha hecho hincapié en la importancia de entender cómo funcionan las redes sociales y "la necesidad de prevención educativa".