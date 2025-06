Alberto Chicote, sobre el material de la UCO: "Me dicen que no hay ninguna grabación con Sánchez"

El periodista explica que Koldo García tendría cientos de audios, además de los que pudo encontrar la Guardia Civil en su casa. Estos estarían en un lugar que el exasesor de Ábalos no quiere revelar.

Poco a poco se van conociendo más converaciones entre Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Estos audios forman parte del informe de la UCO que ha desvelado que el exsecretario de Organización del PSOE formaba parte de la trama corrupta.

, periodista de investigación de 'ABC', ha publicado en su medio que Koldo Garcíaque podrían afectar no solo al PSOE sino también a fiscales, empresarios e incluso al Partido Popular. "Todo", afirma Cristina Pardo, "pensábamos que era un subalterno en esta trama de corrupción y les ha grabado a todos durante años".

Las grabaciones ocultas, como explica Chicote, "sí que las puso a salvó, está en un lugar que, logicamente, no quiere revelar". La Guardia Civil ha intentado encontrarlas e, incluso, el exasesor de Ábalos grabó a los agentes buscando con detectores de metales en una de sus propiedades.

"Esas grabaciones a mí, lo que me aseguran, es que van mucho más allá de un 'quitate tú para que me ponga yo' o de un cambio de Gobierno", añade Chicote. "Hay grabaciones con constructoras, hay grabaciones con bancos, hay grabaciones relativas a una fusión bancaria y, también, que implican a gente del PP", añade el periodista. Sobre si existen grabaciones con Pedro Sánchez, Chicote expone que le han dicho que no.