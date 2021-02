No, Salvador Illa no se ha vacunado contra el coronavirus, tal y como ha certificado el Ministerio de Sanidad a 'eldiario.es'. Pero expertos como la inmunóloga Carmen Cámara, que ha estado en Más Vale Tarde, consideran que estas explicaciones no eran necesarias, puesto que es imposible saber si una persona se ha vacunado con una PCR o un test de antígenos: "Evidentemente no importa la verdad", considera la experta.

La aclaración se ha hecho después de que PP, Ciudadanos, ERC y JuntsxCat llevasen varios días sembrando la duda. Ocurrió cuando el exministro de Sanidad se negó a realizarse una prueba de coronavirus antes del debate con los candidatos a las elecciones de Cataluña en TV3. Consideraron entonces los citados partidos que su negativa podía deberse a que se hubiese vacunado.

Pero antes de que a través de Transparencia el Gobierno haya certificado que Illa no ha recibido ninguna dosis, los expertos ya advertían que "si te vacunas no tienen ninguna incidencia en prueba de antígenos o PCR". Así lo ha defendido también la inmunóloga Carmen Cámara en MVT, que ha insistido en que "la vacunación no se puede estudiar así".

Por ello, considera que a los partidos que han creado la alarma y han desoído a los expertos, "les da igual la verdad", y solo han utilizado este argumento como estrategia sin tener en cuenta su veracidad.