Testigo del incidente con el coche de Gallardón: "Escuché un golpe y el conductor se paró para bajarse y meterse en un portal"

Un testigo de los hecho, que no quiere que su nombre se dé a conocer, ha relatado para 'Más Vale Tarde' lo ocurrido. "Escuché la entrada de un vehículo bastante fuerte y al poco entraba otro coche detrás, escuché un golpe, siguió el coche de camino y se paró, el otro coche iba detrás. El golpe correspondía al retrovisor del otro vehículo".

El testigo ha explicado que "el coche blanco entró primero y en el otro coche iba un matrimonio que dijo que estaba siguiendo al primer vehículo".

Sobre la identidad del conductor, el testigo ha dicho que sólo vio "al coche blanco" y que una persona del segundo coche le dijo "que había anotado la matrícula y que iba a llamar a la Policía".

"Según iba de camino, un escolta salió a la calle, le pregunté si había entrado al garaje un coche blanco y me respondió que sí. Le informé de que le habían tomado la matrícula y que iban a avisar a la Policía, sin embargo, no me dijo nada", ha declarado.