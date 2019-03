Denunciante del incidente con el coche de Gallardón: "Conducía un hombre joven que hacía eses a gran velocidad"

En 'Más Vale Tarde' se han conocido más detalles sobre el incidente con el coche de Gallardón. La versión del denunciante podría ser clave para determinar quién conducía.



todo ocurrió cuando dos coches colisionarion en la calle Miguel Ángel de Madrid, el conductor de uno de ellos se baja, pero el otro se da a la fuga.



El relato del denunciante dice lo siguiente: "Fui golpeado en la parte lateral trasera de mi vehículo por un Lancia de color blanco que intentaba adelantarme por la izquierda. Estacioné en el margen derecho para intercambiar mis datos del seguro y fui de nuevo golpeado por este vehículo, luego emprendió su huida. Le perseguí, observé que era un hombre joven, que iba haciendo eses por la calzada, circulaba por el carril bus y a gran velocidad. En la calle Antonio Flores número 2, entró en un garaje particular".



Alberto, el primogénito se defendió diciendo que "la noche del 15 de junio" no estuvo "implicado en ningún accidente de tráfico" y explicó que dicha noche no condujo ningún vehículo: "No es cierto".



El diario 'Abc' afirma que 'José Gallardón golpeó dos veces a un coche antes de darse a la fuga', por lo que, de acuerdo a ello, no fue el primogénito del ministro la persona que se dio a la fuga el sábado por la noche tras colisionar con otro vehículo en el centro de Madrid.



El que supuestamente conducía fue su segundo hijo, el abogado José Gallardón. 'El Confidencial' también destaca esta versión de los hechos: 'El incidente con el coche de Gallardón lo causó su segundo hijo, el abogado José'.



El mayor de los Gallardón no ha querido ofrecer ningún dato más sobre su hermano, desconoce si fue él quien llevaba el volante. Los hechos no revistieron gravedad, fue un golpe de chapa, no hubo denuncia.