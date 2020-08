¿A partir de que edad deben usar los niños mascarilla y lo pueden hacer con total seguridad? Lo cierto es que las mascarillas para los menores de seis años no siempre están recomendadas porque conllevan algunos riesgos, como la asfixia por no saber utilizarla correctamente.

Pero en la normativa existe una contradicción, porque hay un tamaño específico para niños de tres a cinco años en las mascarillas quirúrgicas.

Si bien, la mayoría de comunidades autónomas recomiendan por seguridad utilizarla a partir de los seis años, la química y divulgadora científica Deborah García Bello indica que cabe la duda de si entre los menores de tres a cinco años es mayor el riesgo de contraer la enfermedad o el de tener algún problema con la mascarilla.

De hecho, Cantabria por ejemplo trabaja en un plan de vuelta al cole que obligue al uso de mascarilla en los menores de tres a seis años, mientras que otras, como la Comunidad de Madrid o Galicia lo harán solo a partir de los seis.

¿Cuántas mascarilla tendrían que usar?

Una vez se sepa en qué edades será obligatorio el uso de mascarilla en los centros educativos, se presenta la duda de cuántas van a necesitar a lo largo del día.

Deborah García explica que deberían usar como mínimo dos mascarillas al día porque tienen un uso máximo de cuatro horas. "Deberían de llevar una mascarilla de repuesto, al no ser que las administraciones provean de mascarillas en los centros escolares, puesto que están más de cuatro horas en el centro escolar".

Si serán las familias quienes tengan que costear estas mascarillas o si van a ser dadas por la propia administración es otra de las cuestiones que aún quedan por resolver.

¿La quirúrgica o la higiénica?

¿Hay alguna preferencia a la hora de elegir mascarilla para los más pequeños?. Lo cierto es que pueden escoger cualquiera de las dos, quirúrgica o higiénica.

Las quirúrgicas tienen una talla infantil. Pero deben llevarse correctamente, sin doblar la goma elástica para que se ajuste más a la cara.

La opción de las higiénicas, de tela, tienen que cumplir una normativa UNE 0065. "No sirve cualquier cosa que se parezca a una mascarilla", advierte la experta.

Lo que no sirven son las mascarillas caseras ni de filtros de quita y pon, pues como indica Deborah, "no son eficaces para la pandemia".

¿Mascarilla al hacer ejercicio?

Por último, la científica ha explicado que los pequeños deberán llevar la mascarilla también en clase de Educación Física.

"Al igual que la llevan en el parque y están acostumbrados a jugar, en clase también. No producen hipoxia y no se van a ahogar por hacer ejercicio con ellas". Esto se debe a que las mascarilla solo filtran partículas pequeñas, pero no filtran los gases que son aún más pequeños.

Por eso, aunque hacemos mas esfuerzo para respirar y da una sensación de agobio, "no nos falta el aire", aclara.