"Todo esto me parece rarísimo". Es la impresión de Santiago Segura tras conocer que el actor estadounidense Alec Baldwin ha matado accidentalmente a la directora de fotografía y herido a un director durante un rodaje, al disparar una pistola supuestamente de fogueo.

El actor y director español, que conoce personalmente a Baldwin, ha relatado su propia experiencia con armas en rodajes de cine, mostrando su extrañeza por "que haya un proyectil en esa pistola".

"No me imagino que haya sido una negligencia suya, pero es verdad que si no había un armero en el set, me parece rarísimo también. Que no haya un armero es muy extraño cuando hay armas de fuego, aunque sean capadas", afirma Segura, que añade: "Cuando es fogueo, ya ni te cuento".

"Todo esto de Nuevo México me tiene alucinado porque, además, la directora de fotografía generalmente no suele estar ya detrás de la cámara, ni el director tampoco", ha afirmado asimismo Segura. "En mi mente intento reproducir la escena y no sé. Tengo mucha inquietud por saber qué ha pasado", ha insistido el cineasta, que ha añadido que "Alec tiene que estar descompuesto".