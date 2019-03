Santiago Carcar: "El brillo de las medidas no es sano, si se frota la superficie las propuestas parecen bisutería"

Santiago Carcar, periodista de infolibre, cree que "las cuentas que le hicieron a Rajoy para que las explicara en el congreso no estaban bien hechas". Hablaba de "salarios de 20.000 euros, habló también de un ahorro entorno al 75% de las cotizaciones de los empresarios" pero cuando ves la letra pequeña "realmente se rebajan las cotizaciones, pero no todas, sigue pagando igual la parte del trabajador" y al final "esa rebaja se queda en mucho menos, no llega al 60% en el mejor de los casos".

"Que se produzca más empleo no depende de las bonificaciones, más bien propicia un efecto de sustitución que veremos como acaba", pero es una medida "más efectista que efectiva". Por otro lado, sobre llenar las arcas de la seguridad social y la rebaja de las cotizaciones que produce que entre menos dinero "en los dos años que lleva gobernando Rajoy se ha recurrido de forma contínua a ese fondo de la seguridad social para atender a los pagos de los pensionistas" y "se prevee un déficit en los próximos años y lo que no se está haciendo es asegurar esos pagos". Y según Carcar es difícil "fiarlo todo a una recuperación, que muchos expertos dicen incierta, que no dependen muchas circunstancias de España, ni del Gobierno".

Carcar se refiere al término de 'bisutería' que apodaron los sindicatos a las medidas, que "el brillo de las medidas no es un brillo sano, no es un brillo permanente, a poco que se frota la superficie, el brillo pierde intensidad y las propuestas parecen bisutería".

"El señor Montoro fue el que precisó y rebajó la cifra que había proporcionado Rajoy, que dijo que iban a ser 1 millón y medio los beneficiados por la escinsión del IRPF" mientras que los técnicos de Hacienda dicen "que en realidad es una tercera parte de ese millón, poco más de 400.000". Y un ahorro míninimo "de unos 49 euros en el mejor de los casos, una cifra pequeña". Además, según Carcar "queda por ver si estas rebajas de los ingresos del estado se compensarán de algún modo".