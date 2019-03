Sandra Ibarra: "Cierran un hospital pionero en el tratamiento del cáncer"

Los trabajadores están luchando contra el desmantelamiento del Hospital de La Princesa. Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, quiere convertirlo en un centro especializado en mayores de 75 años. Los manifestantes denuncian la falta de información dada por las autoridades y temen que se trate de un cierre encubierto.

Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación Sandra Ibarra, estuvo ingresada en el centro para tratarse de un cáncer. "He crecido en ese hospital, me he curado en ese hospital y me parece que esta noticia tendrá como consecuencia una insuficiencia sanitaria para los ciudadanos", ha explicado Ibarra. "Es un hospital de referencia en toda España y en el tratamiento del cáncer son pioneros".

Los servicios de urgencias del hospital podrían dejar de funcionar en las próximas semanas. Se trata del centro mejor valorado por los pacientes en el año 2011. "¿Qué van a hacer ahora con todos los pacientes de oncología?", se ha preguntado Sandra Ibarra.