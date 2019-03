Rubén Sánchez: "Recomendamos reclamar frente al cobro de comisiones bancarias"

HABLA DE "TOMADURA DE PELO" POR EL BANCO DE ESPAÑA

El Banco de España insta a los bancos a no cobrar comisión por usar el cajero, sin embargo, las asociaciones de consumidores consideran que lo que debería hacer es multar directamente. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, ha hablado en 'Más Vale Tarde' sobre las decisiones de varios bancos de cobrar comisiones a los consumidores que usen cajeros de la entidad pero no sean clientes. "Nos da la sensaciónde que el Banco de España nos toma un poco el pelo", asegura Rubén Sánchez. Tras Caixabank, Santander y BBVA anuncian dos euros de comisión a aquellos que no sean clientes por el uso de sus cajeros. Ante esta iniciativa, Sánchez ha recomendado reclamar frente a lo que considera doble cobro de comisión: "El cliente que haya sufrido el cobro puede reclamar.