Rita Maestre: "Si hay que modificar la web lo haremos, pero primero tenemos que evaluar si funciona"

Antonio Miguel Carmona ha explicado a Esperanza Aguirre, muy crítica con el portal 'Versión Original', que la alcaldesa de Madrid iba a modificar esta web. "Manuela le dijo al portavoz del PSOE que esta herramienta como cualquier otra política pública y como cualquier herramienta está sujeta a discusión y a la crítica, y en ese sentido en caso de que haya que modificarla lo haremos", cuenta Rita Maestre.

La portavoz de 'Ahora Madrid' explica que para retirar la web primero hay que evaluar si funciona, y no han tenido tiempo de ello. "Lo que vamos a hacer es mantener la herramienta con la filosofía con la que la hemos implantado".

"Ya están los medios para la función de información y de opinión"

La web ha sido recibida con polémica por parte de política y algunos medios de comunicación, pero Maestre prefiere poner el foco en quienes han acogido la herramienta de forma positiva. "Se ha entendido que es sólo una herramienta más de comunicación, no limita. Nosotros seguiremos hablando con los medios y sometiéndonos a las preguntas de los periodistas", afirma Maestre.

Maestre cuenta que no se admiten los comentarios en la web porque no quieren convertirla en un medio de comunicación. "Ya están los medios para la función de información y de opinión. Lo único que queremos ofrecer es la fuente primaria y que después la ciudadanía y los medios interpreten y maticen".

La política madrileña apunta que efectivamente hay grupos políticos a los que no les gusta esta iniciativa, pero vuelve a pedir unos meses para valorar "si esta web tiene o no tiene sentido". En el caso de que no lo tenga la modificarán o la retirarán. "Dennos un tiempo y comprobarán cómo es una herramienta útil para los medios y para la ciudadanía", sentencia.