El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha convertido en el protagonista de la actualidad en los últimos días al proponer la vacunación obligatoria contra el COVID-19 "por las buenas o por las malas". Una afirmación que ha generado polémica y que ha querido explicar en Más Vale Tarde, donde ha indicado que "la libertad individual está muy bien", y que él cree en esa libertad "cuando no perjudica a la libertad y a la salud de los demás". Y ha ahondado en esta reflexión.

"Esto es de cajón. ¿Porque haya cinco millones de negacionistas que no se quieren vacunar vamos a poner en riesgo a los demás?", se ha preguntado el dirigente cántabro, que ha planteado crear "una legislación obligándoles (a los antivacunas) a vacunarse o a que se queden en casa encerrados" si rechazan ponerse las dosis: "En España creo que solo el 8% de la población no se quiere vacunar, pero ponen en riesgo a los demás". En este punto, ha insistido: "No soy partidario de poner más restricciones de las que ya conocemos, hay que vacunar a todo el mundo".

En otro orden, Revilla ha vuelto a reivindicar la, según él, necesidad de dotar de seguridad jurídica a las Comunidades Autónomas "para que, en casos de emergencia, no haya dudas y los jueces sepan a que atenerse". Así, tal y como ha planteado, los líderes regionales tendrán más libertad para gestionar la crisis del coronavirus de cara a las fiestas navideñas atendiendo exclusivamente a la situación epidemiológica de su territoroi: "Desde el mismo momento en que el Gobierno anunció que levantaba el estado de alarma, tenía que haberse hecho una ley con consenso en el Parlamento".

"Supongo que no sería tan difícil poner de acuerdo a dos grandes partidos, que se han puesto de acuerdo en algo bastante pornográfico como es nombrar a unos jueces a la carta, para dar seguridad jurídica a las comunidades", ha apuntado Revilla, recordando que "los jueces no hacen las leyes, sino los Parlamentos, y los magistrados las interpretan". Así, según ha declarado, se evitan situaciones jurídicas confusas: "Si no hay ley te encuentras con jueces que en Euskadi piensan una cosa, en Cantabria otra o en Cataluña otra".

"Bajo el criterio de la única ley por la que nos regimos de forma genérica, que es la Constitución, hay que respetar la libertad de los ciudadanos, pero el Gobierno podría haber preparado una ley para que los jueces no tuvieran esas discrepancias que tienen ahora", ha precisado el presidente de Cantabria, que ha recordado que a él le "tumbaron el pasaporte COVID en 24 horas, y en otros lados lo han aprobado".