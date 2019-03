Raül Romeva: "El referéndum no es ilegal, el derecho a la autodeterminación está contemplado"

DEFIENDE LA LEGALIDAD DEL 1-O

"El que no quiere ni sentarse a la mesa es el Estado español, se ha intentado todo", afirma el conseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, que mantiene que el día 1 de octubre habrá referéndum en Cataluña. "No es ilegal, la Constitución no lo prohíbe", añade. Romeva insiste en que la gente tiene derecho a votar y afirma que acatarán el resultado de la votación sea el que sea.