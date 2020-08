Rafael Bengoa, exconsejero de Salud del País Vasco, ha afirmado en Más Vale Tarde que es importante hallar a qué podemos anticiparnos antes de una "segunda o tercera oleada".

"La ciudadanía tiene que saber cuando pase todo esto que no nos va a volver a pasar. El ámbito científico y político tiene que estar más unido para asegurar que estamos aprendiendo de esto", ha explicado.

Bengoa ha insistido en que "la buena noticia es que la gente es asintomática, por lo que no sufre, pero la mala noticia es la misma porque contagian": "No hemos tenido la suficiente estructura en el país para rastrear, algo que se podría haber anticipado desde abril", ha añadido.

Los rastreadores son fundamentales para contener la pandemia y parecen escasear en múltiples comunidades. Sin embargo, Bengoa insiste en que no estamos igual que en marzo: "El otoño creemos que va a ser caliente, pero el hecho de que creamos que tenemos en el ámbito epidemiológico mejor control no quiere decir que España tenga todas las herramientas que nos hacen falta para no tener problemas de confinamiento total en otoño".

El científico ha asegurado que España es uno de los países europeos que peor se encuentra en este segundo gran brote epidemiológico. Una situación que se da, ha explicado, porque "hemos pensado que estábamos listos a nivel de infraestuctura en comunidades autónomas para controlar estos brotes y el hecho de que hayamos tenido franca transmisión comunitaria en dos comunidades autónomas quiere decir que no estábamos tan listos como pensábamos".

Por eso, ha insistido Bengoa, hay que poner el foco en "no repetir esa situación y reforzar mucho la capacidad de salud pública local para que cuando vuelva a atacar por tercera vez podamos estar controlándolo mejor".

El exconsejero de Salud del País Vasco ha afirmado que "pocas personas fueron a la Comisión de Reconstrucción": "Creo que en muchos casos los partidos políticos han hecho un razonamiento interno de qué personas podrían aportar a esa Comisión, por lo que no se han oído todas las voces técnicas".