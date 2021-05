El poeta Benjamín Prado ha expresado su rechazo sobre la forma de gestionar crisis como la que está viviendo Ceuta por la entrada masiva de migrantes (unos 8.000, según cálculos oficiales) para llegar a España. En Más Vale Tarde, Prado ha apuntado que "hay una crisis humanitaria y política, pero también moral", y ha añadido que "el mundo ha fracasado".

"Esto es un fracaso del 'primer mundo' en la manera de tratar al 'otro mundo'. No se invierte, no se negocia bien con una monarquía complicada como la marroquí", ha proseguido el escritor, que lamenta que siga "llamando a alguna gente ilegal". Y ha insistido: "¿Pero cómo se puede llamar a alguien ilegal? Es demencial".

Prado ha afirmado entender "que es un problema" lo que está viviendo Ceuta, y que no va a defender "que pase todo el mundo". Sin embargo, ha reiterado que "no se puede tratar así a la gente". Sobre esta cuestión, ha precisado: "No me gusta el trato que se le da a la gente en las fronteras. Un trato de sospechosos, como de gente que viene a hacer cosas distintas a las del 99%, que es trabajar y a buscar una esperanza".

"Vienen de un país donde no tienen nada", ha incidido el escritor. Una cuestión que también ha analizado previamente en el programa Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, apuntando que "la frontera entre Marruecos y España es la más desigual del mundo, del planeta" y que "la desesperación lleva a situaciones como esta, que es realmente dramática".