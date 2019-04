Mónica Oltra: "El PP quiere comerle terreno a Vox y eso supone que la ultraderecha está marcando la agenda"

La candidata de Compromís a la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, ha asegurado en una entrevista en MVT que las declaraciones de Álvarez de Toledo sobre el consentimiento en el sexo le impactaron mucho "por la forma".

"No se debe frivolizar sobre este tema . Fue un tono de burla al sufrimiento de miles de mujeres que han sufrido agresiones sexuales en este país. El silencio a veces grita y el silencio a veces está gritando 'no'", ha afirmado.

"En una situación en la que hay alcohol por el medio pueden haber momentos en los que no se es consciente o no se tienen todas las facultades y hay agresiones de este tipo, el silencio es un 'no' como una catedral", añade.

Critica las palabras de la candidata del PP y señala: "Me parece muy grave que una mujer de un partido supuestamente demócrata diga estas barbaridades. Esto no es homologable a ninguna derecha europea. El PP quiere comerle terreno a Vox y eso supone que la ultraderecha y los enemigos de la democracia están marcando la agenda".

Sobre la decisión de la Junta Electoral de impedir el debate electoral a cinco, Oltra ha afirmado que el organismo "aplica el criterio que ha aplicado siempre". "Hay grupos políticos en el Congreso con más apoyo, representantes y diputados, que no estaban presentes en ese debate. Vox sacó los votos que sacó en la última convocatoria electoral, que es la medida para garantizar la igualdad", ha dicho.

Según el CIS de la Comunidad Valenciana, el PSPV subiría muchos más escaños que Compromís el 28-A. Oltra se ha referido al pasado para demostrar que los sondeos se han equivocado en repetidas ocasiones y que siempre han acabado logrando más escaños.

"En Compromís nuestras estrategias son trabajar para que la política sea una herramienta útil para los valencianos y valencianas y podamos seguir con un Gobierno que ha mejorado la vida de las personas", ha sentenciado.