Mariano Sánchez Soler, periodista y escritor de 'Los Franco S.A', ha asegurado en Más Vale Tarde que la familia Franco tuvo "un trato muy favorable durante la transición": "Jamás se les investigó. En plena transición lo que temía UCD y el PSOE era que movilizaran a todo el sector de la extrema derecha".

La exhumación del dictador ha abierto el debate sobra las investigaciones a la familia Franco, como el proceso de adquisición de determinadas propiedades que a día de hoy pertenecen a la familia, pero el periodista ha asegurado que no es optimista: "Si durante 45 años ha habido un pacto de no agresión, yo no les veo con ganas para seguir tirando de la manta", ha sentenciado el periodista, que ha afirmado que eso no retirará el estatus de los Franco: "No hay ningún trato de agresión a los Franco".

Aún así, el periodista considera que la exhumación es "un hecho simbólico y político muy trascendental": "Tenemos un monumento megalítico a favor de un dictador que durante 40 años ha gobernado con puño de hierro, con leyes antidemocráticas, represión y dolor para miles de españoles".

En cuanto al prior, el periodista ha recordado que "cobra del Estado", que es el que "paga todos sus gastos de vida": "Él podrá ponerse farruco. Es megalómano, se ha encontrado con los focos de golpe y porrazo y no quiere hacer caso ni al Vaticano ni al Estado, pero es absurdo porque eso no es suyo, es propiedad de todos los españoles".

Respecto a Mingorrubio, Sánchez Soler ha asegurado que es un cementerio donde hay apellidos muy cercanos a la familia Franco. "El mausoleo donde va a ser enterrado Franco es del Estado también, a Franco se le va a trasladas de una propiedad de todos los españoles a una propiedad de todos los españoles", ha expresado el periodista, aunque ha matizado: "Estamos acabando con un monumento a la infamia como es el Valle de los Caídos y su edificación".

"Los antropólogos están trabajando en la identificación de miles de personas enterradas allí, y eso no es noticia", ha recordado el periodista, que ha asegurado que se está "poniendo un poco de sensatez", pero se ha mostrado "excéptico": "De ahí a creernos que hay una cruzada antifranquista... basta ver todos los problemas que está habiendo para la exhumación de los muertos de las cunetas".