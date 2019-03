Manuel Campo Vidal: "Concha se sintió siempre muy querida y muy agradecida"

Concha García Campoy padecía una leucemia desde hacía año y medio. La veterana periodista ha fallecido a causa de un fallo hepático agudo. Un día duro para quienes le conocían. "Es un día durísimo. He hablado con Andrés, su marido, a las 14 horas aproximadamente, y me ha dicho que el desenlace se iba a producir muy pronto desgraciadamente. He hablado después con Lorenzo Díaz, que es el padre de sus hijos, y están todos juntos en Valencia porque se ha producido allí el desenlace", explica Campo Vidal.

"Concha el jueves estaba entusiasmada, estaba exultante"

"Hablaba con Concha dos veces por semana y el jueves estaba entusiasmada, estaba exultante. Me decía, oye estoy más fuerte que nunca. Voy a salir de esto. Nunca, en el año y medio de conversación durante su enfermedad, en ningún momento le escuché una palabra de desánimo o desesperanza", asegura el presidente de la Academia.

La presentadora de 54 años se ha comunicado con sus seguidores durante su larga enfermedad a través de Twitter, red social en la que ha querido agradecer todas las muestras de cariño que le llegaban. "En este momento de la caída ella estaba enormemente agradecida. Se sintió muy querida", confiesa Campo Vidal.

"Pensaremos en algún tipo de premio para que siga siendo un referente"

"Yo creo que en todo momento ha sido un referente y ojalá seamos capaces de despedirla y de honrarla. Pensaremos en la Academia de la Televisión en algún tipo de premio para que siga siendo ese referente que fue en el periodismo", comenta el periodista.

Mamen Mendizábal destaca la sencillez de Campoy, una persona extremadamente sociable que era muy querida por los compañeros. Así lo confirma el propio Campo Vidal: "Concha era una persona enormemente sencilla, absolutamente alejada de cualquier prepotencia. Admirada por su belleza personal y física. Ella sabía de donde venía, me ha contado a lo largo de estos años historias que no conocía, Concha estuvo a punto de morir en las inundaciones del Vallés, en Cataluña. Era una mujer hecha a sí misma y nunca perdió su entereza y su sencillez".