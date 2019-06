Lucía Méndez: "Hablar tan alegremente de repetición electoral es como jugar a una ruleta rusa con una bala"

Moncloa empieza a pensar en otoño como fecha posible para la repetición de elecciones. Lucía Méndez, jefa redactora de 'El Mundo', considera que "el pueblo lo que está diciendo es 'hagan ustedes su trabajo, señores políticos'".

"Si la diligencia política española no hace su trabajo y nos manda de nuevo a las urnas, nosotros tenemos derecho a decir que les quiten el sueldo. Si nosotras no trabajamos, no cobramos", le comenta a Mamen Mendizábal.

La periodista denuncia que "las negociaciones están llenas de oscurantismo y falta de transparencia, impropio de líderes políticos maduros". Y reconoce que no en sus "peores pesadillas", podía esperar que este escenario fuese posible: "Espero que todos los partidos entiendan que los españoles no se merecen estos juegos políticos, se merecen un gobierno de manera urgente".

Respecto a Albert Rivera, que no ha comparecido desde que tres cargos del partido dimitiesen, Méndez considera que "parece que está encerrado en su propio búnker con personas muy fieles".

Además, Méndez señala que en todos los partidos hay un debate "más allá del juego de la gallina que se traen Sánchez e Iglesias, de a ver quién cede antes": el de que el Partido Popular pueda a llegar abstenerse.

Sobre la posibilidad de repetir elecciones

"Jugar tan alegremente con la repetición electoral es como jugar a una ruleta rusa con una bala. Nadie sabe cuál sería el comportamiento del electorado. El partido que crea que va a salir beneficiado o perjudicado está cometiendo un error", reflexiona la periodista.

Además, recuerda lo que ya ocurrió en 2016: "Mariano Rajoy provocó unas elecciones y le echaron con una moción de censura. ¿Qué podemos esperar de la clase política si no se aprenden la lección del pasado más inmediato?"

"Los ciudadanos les hemos dicho que no queremos mayorías absolutas, sino que se pongan de acuerdo", sentencia Méndez.

"Podría abrirse el escenario de la repetición electoral en la Comunidad de Madrid"

Respecto a la situación que se vive en Madrid, donde Vox decidió romper las negociaciones con el PP y donde ahora la formación de Abascal presenta nuevas exigencias, Lucía Méndez explica que "ha sido una auténtica vergüenza democrática que haya habido un pacto secreto que se ha dado a conocer por venganza

"Vox no se va a dejar engañar más, y tiene sus razones: si son necesario sus votos, lo lógico es que se sienten y negocien con ellos", señala, por ello, si no ocurre, se podría abrir el escenario de la repetición electoral en la Comunidad de Madrid", reconoce la periodista.