Junqueras: “Hay una mayoría incuestionable de catalanes en Cataluña que quiere votar”

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha hablado para 'Más Vale Tarde' desde San Vicenç dels Horts, Barcelona mientras tenía lugar la cadena humana durante la celebración de la Diada.

Ante la posibilidad de que se convoque un referéndum en Cataluña ha expresado que están "muy contentos y esperanzados".

Además, ha añadido que "hasta el día del referéndum sólo hay dos bandos posibles, el bando de los demócratas, de aquellos que queremos que vote todo el mundo, los del sí y los del no y aquellos que no nos quieren dejar votar, que no quieren que nadie vote, ni los del no ni los del sí".

Acerca del sentir de la ciudadanía en Cataluña, considera que "en su mayoría" es partidario de "poder votar". Sobre el posible resultado, prevé que el 70% de los votantes dirían "sí". "Estamos hablando de una mayoría extremadamente sólida de aquellos que irían a votar, más del 70% votarían que sí y menos del 30% votarían que no", ha expresado.

A nivel internacional, Junqueras se ha mostrado confiado, en el reconocimiento que podría alcanzar Cataluña fuera de España. "Ante los ojos del mundo, la expresión que vemos en las carreteras de Catalunya demuestra y demostrará que la causa de la Democracia, la causa del derecho a votar debe encontrar una salida", ha argumentado.