'Julia en la onda', el programa de Julia Otero, cumple los 3.000 programas. En su aniversario, la periodista ha hecho un repaso a la historia de España en los últimos 13 años.

Mamen Mendizábal ha querido conocer si, en su opinión, el nivel de crispación política ha aumentado o siempre ha sido así. Otero cree que "la crispación empezó a amasarse y a asentar las bases cuando José Luis Rodríguez Zapatero gana contra pronóstico en 2004".

"Es entonces cuando se empieza a crear una teoría de la conspiración. Zapatero ha encontrado un paralelismo entre aquella teoría de la conspiración (del 11M), que representó la peor infamia cometida por una parte de la clase política y mediática del país. Ahí se inspira un poco la conspiración que algunos ven en el 8 de marzo", explica la periodista.

Además, explica que le resulta "increíble" que se diga que "las autoridades no compartieron su conocimiento por una especie de instinto criminal, como los que decían que Zapatero había llegado al Gobierno a bordo de un tren cargado de bombas".

Así, ha defendido que los tribunales deberían de ser independientes de los políticos, algo que cree, "no ha ocurrido en España en los últimos años". "No puede ser que lo que no se consigue en las urnas se intente conseguir por otros métodos, eso tiene un nombre y preferiría pensar que mi país no tiene esa tentación. Adolece de cosas que me parecen preocupantes", recalca.

"Los gobiernos que salen de las urnas son legítimos, te gusten o no"

Aunque, dice, hay días que le siembran las dudas, insiste en su "ingenuidad": "Quiero pensar que ningún político español está en eso y que ningún juez español está en eso".

Y añade: "Los gobiernos que salen de las urnas son absolutamente legítimos, te gusten o no, pueden ser los tuyos u otros políticos a los que nunca votarías. El presidente del Gobierno es el que ocupa La Moncloa, el que quiere la mayoría. La democracia funciona de esa forma".

¿Nos ha cambiado el confinamiento?

Julia Otero ha reflexionado sobre el confinamiento y si nos ha hecho cambiar como personas y como sociedad. "Durante las primeras semanas del confinamiento parecía que íbamos a salir mejores de esto, ahora nos damos cuenta que la responsabilidad depende de cada uno, y que además los políticos se echan los muertos a la cabeza", cuenta la periodista.

Por ello dice que "no parece que el drama haya dado sentido de estado a los políticos, y que incluso, "algunos parece que no tienen interés en el coronavirus".

Otero no cree que el confinamiento nos vaya a hacer cambiar de forma de vida. "La humanidad va a aprender a hostias cosas que tendrá que cambiar del futuro, pero de forma inmediata no. Queremos volver a toda prisa a lugares de los que incluso hubiese sido mejor huir", ha concluido.