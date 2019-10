El prior del Valle de los Caídos ha asegurado que no se opondrá a la exhumción de Franco, pero sí ha planteado acudir al Tribunal Constitucional.

El religioso se opuso a acatar la sentencia del Tribunal Supremo para exhumar a Franco a través de una carta, pero no contaba con el apoyo unánime de la Iglesia, un hecho que se pudo comprobar con la visita de la vicepresidenta del Gobierno al papa en la Ciudad del Vaticano.

De cualquier modo, el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha asegurado que no se opondrá, no que lo permita. Cantera continuaba así una batalla legal con el Gobierno y obviando las directrices de la Iglesia. Los recursos públicos de los que se nutre el prior son "unos 340.000 euros que este año no han llegado porque el Gobierno les ha congelado esas subvenciones", ha expresado José Beltrán.

"Jugar con las subvenciones y con la parte que se nutre la propia Abadía a costa de una medida de este tipo creo que no era necesario", ha señalado Beltrán en Más Vale Tarde.

El periodista ha apuntado que lo que sí hubiese sido necesario era "un tacto personal con el prior antes de haber buscado a la Santa Sede, al obispo y a la Conferencia Espiscopal. Desde hace 15 meses nadie se ha acercado en persona a decir 'oiga, quiero hacer esto'. De ahí esa herida crece".

Otros miembros de la Abadía se han unido a la negativa a la exhumación de Franco, un hecho que "sorprende" a José Beltrán, aunque ha asegurado que "no han encontrado el respaldo del obispo de Madrid ni de la Santa Sede", donde hoy, afirma, "respiran tranquilos".

La Iglesia ha sido acusada de estar identificada con el franquismo durante muchos años, un hecho que a juicio de Beltrán ha marcado el comportamiento en la exhumación. "Hemos visto algún intento de la vicepresidenta Carmen Calvo de convertir a la Iglesia, de presentarla como un enemigo a la democracia, yt los obispos eran muy conscientes de que eso no era así", ha señalado el periodista.