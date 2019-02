La reflexión de Joaquín Giménez sobre la declaración de Junqueras: "Ha estado pendiente de los medios de comunicación y de las próximas elecciones"

Joaquín Gimenéz, magistrado emérito del Tribunal Supremo, considera que la intervención de Oriol Junqueras durante el juicio del 'procés' ha sido un discurso político. "Ha estado pendiente de los medios de comunicación, de los ciudadanos y de las próximas elecciones", explica el magistrado.

Además, Giménez se ha pronunciado sobre las declaraciones de Junqueras, que aseguraba que "votar en un referéndum no es delito y trabajar por la independencia de Cataluña no es delito". "No conozco a nadie que al principio de su interrogatorio reconozca que ha cometido un delito", apuntaba.

También ha dicho que la decisión del presidente del Trinunal de no permitir a Vox hacer preguntas a Junqueras la considera "correctísima". "El ejercicio de un derecho, como el de guardar silencio, es algo neutral y nadie puede ser condenado por ello", ha señalado Joaquín Giménez.

Ignacio González, sobre que Vox participe en el juicio del 'procés': "Es una anomalía jurídica que puedan usar la acusación popular como tribuna política"