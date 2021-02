Joan Ribó publicó un tuit este jueves que desató la polémica, poniendo en el foco del debate la actuación policial durante la movilización contra la detención de Pablo Hasél.

"Una actuación desproporcionada de la Policía no aumenta la seguridad. Aumenta la crispación social de forma gratuita", afirmaba el alcalde de Valencia en este tuit. En Más Vale Tarde, Ribó ha explicado su postura al escribir dicho tuit, un mensaje que "mantiene".

"Creo que la Policía debe actuar frente a actos violentos, sean cuales sean, pero si no hay actos violentos no es necesaria una actuación como la que vimos", afirma. También comenta que la concentración sí que estaba autorizada, pero que la manifestación "era no autorizada".

Para Ribó, la Policía debe "velar" por el derecho a la manifestación. "No niego que entrase un grupo violento, pero creo que no ayudó demasiado a que la manifestación fuese pacífica la actuación de la Policía", añade.