ERC se abstuvo en la sesión de investidura en la que Pedro Sánchez consiguió alzarse presidente tras casi nueve meses en funciones. La formación liderada por Gabriel Rufián permitió la gobernabilidad, aunque aún quedan numerosos puntos en los que deberán reencontrarse, el primero de ellos los presupuestos.

Joan Josep Nuet, diputado de Esquerra Republicana, ha defendido en Más Vale Tarde que su formación "no ha hecho un acuerdo de gobernabilidad con el PSOE", sino "un acuerdo de investidura para que pudiese empezar a funcionar una mesa de negociación que saque el conflicto de la judicialización y lo retome a la política".

Por eso, ha defendido el diputado, irán "viendo semana a semana y día a día los aspectos a los que podemos o no dar apoyo", además de defender que las reuniones entre Sánchez y Torra entran "dentro de la normalidad institucional".

Sobre las palabras de Montserrat Bassa en el Congreso de los Diputados, Nuet ha reivindicado que "hay muchos catalanes, cientos de miles, que piensan lo que dijo porque las únicas noticias que han tenido del Estado español en los últimos diez años han sido el recorte del Estatuto, la represión policial y judicial con presos políticos y exiliados".

"Si el Estado español quiere cambiar esa situación, hechos son amores", ha sentenciado el diputado 'republicano', que ha incidido en la necesidad de que "a partir de ahora, el PSOE y el Estado trate a la sociedad catalana con el respeto que esta se merece".

El diputado de ERC ha negado, como sí había afirmado Carmen Calvo, que el acuerdo con el PSOE también incluyera permitir la salida adelante de los Presupuestos: "Está por escrito, en ese acuerdo no van a encontrar la palabra gobernabilidad ni presupuestos, porque no están en el acuerdo y no forman parte del acuerdo".

Aún así, ha defendido que "si la mesa de negociación va funcionando", eso "ayudará a que el grupo parlamentario republicano tenga una actitud más positiva".

Nuet también ha insistido en que "el 80% de la población catalana está en contra de que haya presos políticos", y que es algo que "hay que explicar en Madrid" porque es "de lealtad".

El diputado también ha aclarado su postura respecto a la gobernabilidad de España: "Con el PSOE hemos hablado de derogar la reforma laboral, la ley mordaza... y cuando hablamos de eso no es para los catalanes, es para todo el Estado español": "No vamos a Madrid a bloquear, vamos a proponer y a buscar soluciones a los muchos problemas que tiene la sociedad catalana, pero también a los muchos problemas que tiene la sociedad española".