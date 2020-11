La educación en este país es un tema realmente controvertido. Así lo reconoce Joan Baldoví, diputado de Compromís en el Congreso y maestro de profesión, en Más Vale Tarde.

Aunque se muestra contrario a que la Lomloe, o 'Ley Celaá', se haya aprobado con un apoyo de mínimos (177 votos) y la derecha ya haya anunciado que la van a recurrir, y contrario también a que en Educación no haya un pacto y se hagan leyes cada pocos años, Baldoví asegura que "los votos que sustentaron la 'Ley Wert' representaban a menos ciudadanos que estos 177 votos" de la reforma educativa de Isabel Celaá.

Aun así, insiste en "celebrar": "Es mucho mejor que la anterior y respeta mucho mejor los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas", asegura.

El diputado también ha hablado sobre las polémicas movilizaciones que ha habido estos días en contra de la ley, en la que se ha visto como participaban niños con carteles y lazos naranjas en sus centros escolares. "He visto fotos de chavales muy pequeñitos y ya estarán para siempre en internet. La derecha decía que se adoctrinaba en las escuelas y ahora he visto fotos que me han preocupado mucho porque se ha utilizado a los niños pequeños para algo que nunca se deben utilizar".

Baldoví también reconoce que, a pesar de la controversia, "la ley va a cambiar muy poco". "Solo acota un segmento de la educación que siempre tiene que estar de manera subsidiaria a la educación pública", ha dicho, refiriéndose a la educación concertada.