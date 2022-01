Felipe Turover, presunto exespía del KGB e inquilino moroso de un matrimonio a quien lleva meses sin pagar, asegura que abandonará la habitación que ocupa en su casa de Villaviciosa de Odón "mañana o pasado". Así se lo ha prometido en una llamada telefónica, pero los propietarios no se lo creen.

Entrevistados en Más Vale Tarde, María y Eladio han lamentado que, si Turover no abandona la casa este fin de semana, no les quedará otra alternativa que "seguir aguantando". "Hay que aguantar hasta que un juez decida, el problema es aquí cuándo decidirá el juez", ha afirmado Eladio.

Entretanto, el inquilino, que llevaba más de 24 horas encerrado en su habitación, ha salido brevemente este viernes, un momento que han captado las cámaras de Más Vale Tarde, tal y como puede verse en el vídeo que ilustra estas líneas. "Ahí resiste, está encasillado, no sabemos si come, si no come, no sabemos qué necesidades tiene, no contesta", explicaba Eladio minutos antes.

María, que ha podido vislumbrar el estado en el que Turover ha dejado la habitación, afirma que "es una pocilga": "Lloré, porque yo creo que voy a tener que cambiar absolutamente todos los sanitarios, pintar la habitación... si alguna vez me la devuelve. No quería que la viera mi marido porque es lamentable", ha aseverado. Por su parte, Eladio ha detallado que el inquilino "golpeó el marco de la puerta del váter y le dio una patada tan grande que rompió los azulejos".

"No sale porque están las cámaras aquí y tiene miedo. Este hombre está hundido, está al final de su camino", ha afirmado María, señalando que "de ser una persona que entraba y salía como Pedro por su casa en el Kremlin, ha llegado aquí". "No tiene coche, la novia le ha abandonado, no tiene dinero", ha agregado.

Aunque Turover les debe más de 3.000 euros por los meses de alquiler sin pagar, el matrimonio sostiene que eso ya les da igual: "Lo que queremos es que se vaya, el dinero no nos importa", ha asegurado Eladio, que insistía: "Por favor, que se vaya, que nos deje tranquilos".