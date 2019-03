Ignacio Urquizu: "El PSOE acepta el coste de desbloquear una situación política"

SE MUESTRA "PARTIDARIO DE ACEPTAR LOS RESULTADOS"

El diputado socialista Ignacio Urquizu ha hablado en MVT sobre la decisión de que su formación se abstenga en la investidura de Rajoy. "No pueden engañar a la gente, no hay mayoría de izquierdas en el Congreso", ha dicho. "Los ciudadanos no nos han mandado a la oposición, nos han mandado Podemos y Ciudadanos", ha añadido.