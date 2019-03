Ariadna lleva desde los 17 años cuidando de su madre, “servicios sociales me puso de cuidadora profesional”, comenta. Su madre tiene una enfermedad degenerativa crónica y ella estudió una carrera pero no puede trabajar porque no tiene a nadie que la ayude a cuidar a su madre.

“Menos de 100 euros”, eso es lo que están cobrando de dependencia. “Sobrevivimos gracias a su pensión porque con la dependencia no sobreviviríamos” , cuenta Ariadna. A quienes dicen que no ha habido recortes presupuestarios en la dependencia y que nada ha cambiado, Ariadna asegura que “que te quiten de la Seguridad Social es lo peor que te pueden hacer”.

La única salida que ve a los recortes es que los responsables políticos “dimitan y se vayan”. Además les lanza un mensaje: “Que aprendan a gestionar el dinero porque si hay dinero para la iglesia puede haber dinero para la dependencia”Ariadna cuenta que su dia a día es estar con su madre, estar pendiente de ella, y que no puede permitirse hacer vida social.

“Es como cuidar a un niño pequeño”, comenta. “Mi madre dice que es una carga para mí pero no tiene por qué ser una carga, aunque yo algunos días, según como me levante, lo vea también así”.