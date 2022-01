Pablo Martín, abogado del médico denunciado por homicidio imprudente tras operar a Sara, la mujer de 39 años que murió después de someterse a una lipoescultura en Cartagena (Murcia) ha hablado por primera vez en televisión para analizar el caso desde el punto de vista de su cliente. Y lo ha hecho en Más Vale Tarde, donde ha pedido que cesen los "bulos" en torno a esta tragedia porque "se han dicho muchas barbaridades sobre este asunto".

Así se ha expresado Martín tras escuchar algunas de las declaraciones efectuadas por parte de la familia de la víctima, a quienes no obstante ha querido trasladar un "profundo respeto" porque dice comprender "su dolor": "Yo soy un profesional del derecho y debo decir lo que se aplica o no en función de la ley, no lo que puedan ellos sentir o no, aunque comprendo el dolor que puedan tener". No obstante, les ha reprochado la difusión de informaciones sobre el caso que, según considera, no son veraces.

"Los juicios se hacen en los juzgados, los bulos deben ser parados. Se han dicho muchas barbaridades sobre este asunto y ya está bien de bulos", ha reclamado el letrado, quien ha asegurado que su cliente, el médico, "está profundamente afectado" por lo sucedido: "Como todas las personas que conocen a Sara. Nadie quería el desenlace que ha ocurrido. Está afectado tanto por lo que le ha pasado a Sara como por lo que le ha pasado a él". Martín también ha aprovechado su intervención para asegurar que el sanitario no tenía intención de huir.

De hecho, cuando le han preguntado por qué su cliente no se presentó este martes a declarar, razón por la que la jueza decretó su detención, ha señalado que "no estaba en la Región de Murcia" cuando se solicitó su presencia: "Recibimos una llamada telefónica, que no una citación, en la que se nos dice que mi cliente debe pasar por comisaría a recoger una citación. Nos ponemos en contacto con él y nos comunica que no está en la Región de Murcia. Comunicamos al juzgado que no iba a poder acudir ese día porque le era imposible físicamente personarse allí".

"Nos llevamos la sorpresa de que el juzgado de guardia acordó la orden de búsqueda y detención, que automáticamente fue recurrida", ha continuado detallando el abogado, que ha precisado que cuando el cirujano llegó a la región murciana se trasladaron al juzgado para realizar una comparecencia que se enviaría posteriormente al juzgado de Guardia de Cartagena: "Mi cliente en ningún momento ha estado fuera de la actuación de la justicia, simplemente tenía libertad absoluta de movimiento".

Por esta razón, ha insistido el letrado, no se han mostrado de acuerdo con la decisión judicail de "retirar el pasaporte", y ya ha anunciado que la van a recurrir: "Mi cliente ha comparecido al primer llamamiento judicial que ha tenido. No hay ningún tipo riesgo de fuga. No tenía intención de huir del país ni de desaparecer". En contraposición, ha celebrado que la jueza no haya decretado la inhabilitación de su cliente como médico: "Tanto el Ministerio Fiscal como el juzgado nos ha dado la razón y no ha estimado la medida cautelar, que además no está recogida en el Código Penal ni en la Ley de Enjuiciamiento Criminal".