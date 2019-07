El nuevo vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha arremetido duramente contra lo que ha calificado como "el pacto de la vergüenza" en Navarra, asegurando que el PSN "necesita de la abstención de los filoetarras o de su voto" para obtener la presidencia regional, en alusión a EH Bildu.

"No puedo hacer hipótesis sobre si Pedro Sánchez va a pactar con EH Bildu, lo que sé es que si María Chivite es elegida presidenta de Navarra será con la abstención o el voto de Bildu y Bildu ya ha dicho que no va a ser un cheque en blanco", ha advertido.

"Será una buena declaración de intenciones de aquellos que pedían la abstención de PP y Ciudadanos", ha deslizado González Terol, que ha criticado que se compare pactar con Vox con hacerlo con la formación abertzale.

"Me equiparas Bildu con Vox, me equiparas a Otegui, que raptó al embajador Rupérez, con Vox, que tiene a Ortega Lara, a una víctima del terrorismo, entre sus filas", ha aseverado.

"El señor Ábalos ha hablado de que si ellos no pactan con Bildu en Navarra nosotros no debemos de pactar con Vox en ningún sitio", ha añadido, "me parece una equiparación terrible que no puedo admitir".