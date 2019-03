"El Gobierno está actuando contra las capas bajas de la sociedad"

Como miembro de la plataforma 'Yo no pago' Alex Corrons ha comparecido ante las cámaras de laSexta para explicar las intenciones de muchos de los manifestantes en las protestas acaecidas el 25A. Con respecto a los episodios violentos desatados al final de la concentración ha explicado que, aunque "evidentemente, la violencia es el último camino", pero "hay que tener en cuenta las medidas a las que nos estamos viendo sometidos como pueblo".

"La democracia no puede ser sólo votar cada cuatro años"

Asegura que mientras las medidas van "contra las capas bajas de la sociedad", el Gobierno "no da explicaciones de todos sus casos de corrupción". En este sentido, ha añadido que "no podemos depender de la buena voluntad de los políticos" porque, asegura que "la democracia no puede ser sólo votar cada cuatro años, hay que dar un paso más allá".

Con respecto a ese paso, para el movimiento 'Yo no pago', consiste en adherirse a la concentración como forma de protesta. Pero, explica que ante "las instrucciones de estrategia y táctica" que se dieron posteriormente "nosotros nos participamos". Esas intrucciones fueron impartidas por la plataforma 'En pie', pero "nosotros nos las compartíamos". Añade que, aún así, "decidimos acudir a la manifestación porque consideramos que la mayoría social requiere de este tipo de protestas pacíficamente". Con respecto a ese manual de instrucciones explica que "yo sigoo mi propio manual de instrucciones que es mi ética y son mis principios".

Para Corrons, "no estamos preparados para una revolución pacífica". De hecho, añade, "ayer se demostró que no". Pero, aún así, afirma que "la sociedad necesita de estas manifestaciones para pedir un cambio general".

Explica que la protesta busca pedir un cambio en el que "se abra un proceso constituyente popular, desde abajo, que nos organicemos entre todos los ciudadnos para poder decidir nuestro futuro". Añade que es necesario "democratizar la sociedad".