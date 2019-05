Esperanza Aguirre se ofrece como tertuliana de Más Vale Tarde en plena entrevista con Mamen Mendizábal

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha sido entrevistada por Mamen Mendizábal en Más Vale Tarde, donde ha asegurado que a pesar de que "nunca" ha dejado la política, su vocación es "ser tertuliana".

"Mi vocación es ser tertuliana Mamen, aquí me tienes", ha aseverado Aguirre, que se ha ofrecido: "Aquí me tiene usted", le ha dicho a la presentadora, con la que se ha comprometido a ir al programa: "Siempre que me has invitado, he ido", ha concluido.

Además, Esperanza Aguirre ha asegurado que ella, nunca dejó la política: "Lo que he dejado es la primera fila", ha explicado la expresidenta, que también ha confirmado que era Díaz Ayuso quien daba voz en Twitter a su perro, Pecas, quien fue atropellado.

En la entrevista completa, recogida en este vídeo, Aguirre ha explicado que, de cara a futuros pactos en Madrid para gobernar en el Ayuntamiento y la Comunidad, Vox tendrá que estar incluido.

De sus votantes ha dicho que "son gente muy respetable que votaba al PP". Además, ha manifestado que no cree que Vox sea un "partido anticonstitucional": "Santi Abascal se ha jugado la vida por España", ha concluido.