La situación que viven las personas de la Cañada Real ha originado un intenso debate político, con Íñigo Errejón dejando un duro ataque a Isabel Díaz Ayuso en Más Vale Tarde.

El diputado de Más País compara a la presidenta de la Comunidad de Madrid con Donald Trump, ya que afirma que Ayuso "culpa a los pobres de la situación en la que viven".

"Esto es lo que había dicho Donald Trump. Ahora nos rasgamos las vestiduras con el Capitolio, hay que recordar que hace lo mismo en castellano", asegura Errejón, que ve una "desfachatez las palabras de Ayuso contra la oposición.

"Es una desfachatez que la presidenta de todos los madrileños, que tendría que estarse preocupando de que no hubiese uno solo tiritando, los insulte", concluye Errejón.

Previamente, el diputado valoró la opción de que el Gobierno central diese una solución a la situación en la Cañada Real si el Gobierno de la Comunidad de Madrid no lo hace. "Somos una sociedad desarrollada y no puede haber 2.000 niños pasando frío a bajo cero", afirma.

"Es una cosa como para avergonzarnos. Nuestro país tiene riqueza y medios suficientes como para que esto no suceda. Las asociaciones llevan denunciando que llevan así durante meses. ¿Qué estamos esperando? ¿Un incendio por una hoguera? ¿Que alguien tenga que ingresar por un ataque de frío? Ojalá que no. ¿Por qué no hay generadores en la Cañada Real? ¿Por qué las administraciones no están?", se pregunta el político.