Elvira Lindo habla de su nueva novela en 'Más Vale Tarde'. 'A Corazón Abierto' es el nuevo libro de la escritora, un título que hace alusión a una operación a la que se sometió su madre.

El libro se trata de un "retrato psicológico" a la relación con sus padres en una época en la que "no se decía te quiero abiertamente", en una época en la que su padre nunca dijo que había sido maltratado.

"A mi padre le pegaron, como pegaron a muchos niños. No se victimizó por ser un niño de guerra, forjó el carácter de toda una generación", opina Lindo. Su padre murió en 2013 y el libro da comienzo con el relato en el hospital.

La escritora reconoce no ser mitómana, pero que admira a mucha gente que "tiene debilidades". De cara al 8M, Elvira Lindo echa la vista atrás hacia sus comienzos en la radio, momento en el que no se utilizaba el término 'feminismo'.

"No existía un sentimiento colectivo, sino que tú tenías que hacer la pelea tú sola. Yo quería ser libre, no le ponía nombre a las cosas", comenta. Eso sí, reconoce sentirse "más arropada" con el movimiento feminista.

"Me he sentido más arropada. Sé que no tengo que estar sola. Si me ocurre algo y tiene algo que ver con mi condición de mujer, sé que no tengo que estar sola. Llevo muchos años siendo una figura pública y he recibido mucha condescendencia y muchos ataques por mi condición de mujer", relata Lindo.